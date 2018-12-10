Росстат сравнил стоимость салата «Оливье» в разных регионах России

Москва, , 19:49 — REGNUM Росстат провёл исследование, в ходе которого подсчитал стоимость ингредиентов для традиционного новогоднего салата «Оливье» в различных регионах России, передаёт 10 декабря телеканал «Звезда».

Как сообщается, стоимость блюда рассчитывалась исходя из рецепта, согласно которому в салат входят: 400 граммов консервированных огурцов, 380 граммов консервированного горошка, 0,5 килограмма картофеля, 200 граммов моркови, четыре куриных яйца, 200 граммов варёной колбасы, 200 граммов майонеза и 100 граммов репчатого лука.

Согласно подсчетам экспертов, самым дорогим салат «Оливье» на Новый год окажется для жителе Чукотки, которым придётся потратить на приготовление блюда почти 517 рублей. На втором месте оказалась Камчатка, где продукты для салата обойдутся в 487 рублей. На третьем месте — Ненецкий автономный округ, где стоимость «Оливье» составит 475 рублей.

Москве в составленном рейтинге заняла седьмое место, стоимость новогоднего блюда для жителям столицы оценена в 412 рублей. В Санкт-Петербурге «Оливье» будет стоить 342 рубля.

Самыми дешёвыми ингредиенты для салаты оказались в Мордовии — 237 рублей, а также в Белгородской области и Кабардино-Балкарии — 239 и 248 рублей соответственно.