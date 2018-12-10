Страховку в Польше имеют 440 тыс. граждан Украины

Варшава, , 20:04 — REGNUM Из 587 тыс. иностранцев, которые платят страховые взносы в Польше, 441 тыс. является гражданами Украины, сообщило 10 декабря Польское радио.

В 2015 году заведение социального страхования Польши зарегистрировало 185 тыс. иностранцев, летом 2018 года их стало уже более 500 тыс.

Среди почти 600 тыс. иностранцев более 100 тыс. — люди в возрасте от 25 до 29 лет, 96 тыс. — от 30 до 34 лет, а людей старше 40 лет — не более 83 тыс. В каждой возрастной группе мужчин вдвое больше женщин, сообщили в заведении социального страхования.

Вторыми по численности, после граждан Украины, идут жители Белоруссии, а затем Вьетнама.

Напомним, в начале ноября 2018 года в различных сферах польской экономики работали в общей сложности два миллиона граждан Украины, заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

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