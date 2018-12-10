«Охотники на призывников» наказаны — министерство обороны Украины

Киев, , 19:39 — REGNUM Сотрудники военкоматов, которые устроили незаконную проверку документов в Киеве и Ровно, наказаны, заявил во время брифинга генерал-лейтенант ВСУ Артур Артеменко, сообщил 10 декабря официальный сайт министерства обороны Украины.

«Случаи, которые произошли недавно, когда отдельные должностные лица военкоматов проверяли документы у граждан на улицах Ровно и возле станции метро «Лесная» в Киеве, одиночные. После проведённых проверок должностные лица военкоматов, которые спровоцировали те ситуации, уже наказаны, к ним применены меры дисциплинарного характера», — заявил представитель министерства обороны Украины.

Он призвал СМИ сообщать о подобном произволе со стороны «отдельных военных комиссаров».

Артеменко отметил, что военкоматы вынуждены отказывать желающим служить, поскольку план осеннего призыва выполнен почти на 100%.

Напомним, представители ДНР сообщили об участившихся случаях ловли потенциальных призывников прямо на улицах украинских городов. В украинской полиции отвергли обвинения, заявив, что речь идёт исключительно о проверке документов.

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