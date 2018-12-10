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Донецкий митрополит опубликовал письмо к украинским властям

Общество

Запрет въезда на Украину не позволяет священнослужителю выполнять свои обязанности

Донецк, 10 декабря 2018, 19:16 — REGNUM  Митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион, которого не пропустили на подконтрольную Украине территорию Донбасса, обратился с письмом к главе «донецкой областной администрации», сообщил информационно-просветительский отдел УПЦ МП 10 декабря на официальном сайте.

Иларион призвал оккупационного чиновника вмешаться и решить вопрос с запретом въезда на территорию, подконтрольную Украине:

«Аннулирование моего электронного пропуска 7 декабря 2018 года ставит под угрозу срыва возможность любых моих действий как постоянного члена священного синода УПЦ, как правящего архиерея Донецкой епархии УПЦ, которые требуют моего личного присутствия», — сказано в сообщении.

Священнослужитель также напомнил, что является полным кавалером ордена «За заслуги перед Украиной» и почётным гражданином Донецка и Мариуполя.

Напомним, ранее Иларион не смог попасть на территорию Волновахского района ДНР, временно контролируемого ВСУ. Сотрудники спецслужб заявили, что пропуск священнослужителя аннулирован по распоряжению Киева.

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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