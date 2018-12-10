Суд вернул первый иск против «ВКонтакте» по передаче личных данных

Санкт-Петербург, , 18:46 — REGNUM Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отказался от рассмотрения иска к социальной сети «ВКонтакте» из-за передачи личной информации пользователя правоохранительным органам. Об этом сообщили 10 декабря в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Первый иск против «ВКонтакте» из-за передачи личных данных был подан в конце октября активисткой из Уфы Лилией Чанышевой, которая потребовала возместить ей моральный ущерб в размере 100 тысяч рублей за незаконное, по её мнению, разглашение социальной сетью относящейся к ней информации правоохранительным органам.

Истец, в частности, указала на то, что в запросе полиции не содержалось ссылки на расследование уголовного дела или доследственную проверку, что требуется законом в случае подобных запросов.

Как уточнили в пресс-службе, иск был оставлен судом без движения в связи с нарушением требований для исправления ошибок. «Изменённое исковое заявление поступило в суд, однако не все указанные судом недостатки были устранены», — говорится в сообщении.

Напомним, по данным правозащитной организации «Агора», в январе 2018 года Центр по противодействию экстремизму МВД Башкирии запросил у администрации «ВКонтакте» предоставить сведения о времени, дате создания страницы Лилии Чанышевой, её личные данные при регистрации, а также IP-адреса. В тот же месяц соцсеть предоставила все требуемые данные.

Представители «ВКонтакте» утверждают, что сотрудничают с правоохранительными органами только в рамках действующего законодательства.

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