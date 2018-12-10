Лучшие новгородские правозащитники оказались в МВД и СКР

Великий Новгород, , 18:29 — REGNUM В Новгородском государственном университете имени Ярослава Мудрого сегодня, 10 декабря, состоялась церемония награждения лауреатов конкурса «Юрист года Новгородской области 2018». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе сенатора от Новгородской области Сергея Фабричного, конкурс «Юрист года Новгородской области» проводится в регионе с 2014 года по инициативе регионального отделения «Ассоциации юристов России», которое возглавляет Фабричный.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин вручил награды в номинации «Правозащитная деятельность», где в этом году оказалось двое победителей. Первую награду получил коллектив правового отдела управления МВД по Новгородской области, вторую — руководитель отдела по расследованию особо важных дел следственного управления следственного комитета РФ по Новгородской области, подполковник Сергей Килессо.

В номинации «Юридическое образование» юристом года стала заведующая кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета НовГУОльга Калпинская.

Кроме того, два студента юрфака Виталий Антонов и Дмитрий Гуцалюк стали обладателями именных сертификатов на получение стипендий за работу в юридической клинике НовГУ, где оказывается бесплатная правовая помощь.

По словам и.о. ректора НовГУ Юрия Боровикова, за 23 года вуз подготовил почти 10 тыс. юристов. Он наградил сенатора Фабричного медалью Ярослава Мудрого 1-й степени — за активную государственную и общественную деятельность по развитию парламентаризма и особо выдающиеся заслуги в совершенствовании высшего юридического образования в НовГУ.