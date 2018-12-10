В Петербурге осудили банду клофелинщиков, из-за которых погиб человек

Санкт-Петербург, , 18:23 — REGNUM Санкт-Петербургский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении группы лиц, занимавшихся хищением чужого имущества с использованием лекарственных препаратов, угнетающих нервную систему. Один потерпевший, ставший жертвой преступников, скончался, еще нескольким пострадавшим успели оказать медицинскую помощь. Преступления совершались под прикрытием частного извоза.

Как сообщили 10 декабря в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, Назим Гасанов, Рахим Алиев, Шерзод Кодиров и Нахмад Тарвердиев признаны, в зависимости от роли каждого, виновными в совершении разбоев и незаконном обороте наркотиков.

Как установлено, организатором преступной группы был Гасанов — именно он разработал внутреннюю структуру группы, начавшей свой криминальный промысел.

12 марта 2016 года Алиев, изображая таксиста, подобрал на улице подвыпившего мужчину. По пути в машину подсел Гасанов, имея при себе препарат, усиливающий действие алкоголя.

«Соучастники ввели потерпевшему психотропный препарат, а затем похитили мобильный телефон, завладели реквизитами банковской карты, перевели денежные средства с расчетного счета потерпевшего на подконтрольный им счет. Затем они высадили потерпевшего, находящегося в бессознательном, беспомощном состоянии на Октябрьской набережной, где он скончался», — рассказали об этом трагическом эпизоде в органах следствия.

В июне и августе 2016 года соучастники совершили еще три аналогичных преступления, но в этих случаях потерпевшим была вовремя оказана медицинская помощь. Общая сумма похищенного у всех жертв имущества превысила 406 тыс. рублей. Кроме того, у Гасанова было найдено наркотическое средство.

Организатор преступной группы Гасанов приговорен к лишению свободы сроком на 15 лет, Алиев — на 13 лет, Кодиров — на 12 лет, Тарвердиев — на 9 лет. Все будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

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