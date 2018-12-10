Законопроект об общении ребенка с родителями при разводе внесен в Госдуму

Москва, , 18:03 — REGNUM Законопроект, направленный на обеспечение социального равенства родителей при проживании ребенка с одним из них, вынесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Владимиром Сысоевым, передает корреспондент ИА REGNUM 10 декабря.

Поправками в Семейный кодекс предлагается уточнить перечень способов общения ребенка и родителя, отдельно проживающего от ребенка, во избежание запретов на те или иные способы общения.

«Общение ребенка и родителя, отдельно проживающего от ребенка, может осуществляться посредством личных встреч, телефонных переговоров, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи, а также посредством информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», — следует из текста поправок.

Кроме того, предлагается установить минимальное время для общения посредством личных встреч — не менее трех часов в неделю в том случае, когда по требованию родителей (одного из них) в суде рассматривается вопрос о порядке осуществления родительских прав на период до вступления в законную силу судебного решения по данному делу.

Авторы обращают внимание на то, что отсутствие ощущения близости, разрыв семейных и родственных отношений и для ребенка, и для второго родителя приводит к взаимному безразличию или ненависти.

«В результате такой ребенок растет в неполной семье, без поддержки и воспитания матери или отца, что сказывается на его психологическом состоянии, подготовке к дальнейшим жизненным условиям», — указали парламентарии.