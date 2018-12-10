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«Суперинфекция» обнаружена у 39 новорожденных роддома в столице Румынии

Общество

Роддом Джулешти находится на карантине с 30 ноября

Бухарест, 10 декабря 2018, 18:10 — REGNUM  Румынские врачи озвучили число новорожденных роддома госпиталя Джулешти в Бухаресте, зараженных «супербактерией» Staphylococcus Aureus, особо устойчивой к антибиотикам, 10 декабря передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению представителя роддома Ралуки Александру, число зараженных «суперинфекцией» составило 39 детей.

В ближайшее время министр здравоохранения Румынии Сорина Пинтеа должна принять решение о закрытии госпиталя Джулешти и двух других больниц Бухареста, где также выявлена «суперинфекция». Роддом Джулешти находится на карантине с 30 ноября.

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