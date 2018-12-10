Разводящихся Кержакова и Тюльпанову проверят на наркотики

Санкт-Петербург, , 17:57 — REGNUM В ходе скандального бракоразводного процесса известного футболиста Александра Кержакова и Миланы Кержаковой (Тюльпановой) Петроградский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение о проведении комплексной судебной экспертизы обоих супругов с участием эксперта-нарколога.

Как сообщила 10 декабря Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга, до получения результатов экспертизы производство по делу приостановлено.

Эксперты должны будут установить, есть ли наркозависимость у Кержакова и Тюльпановой, каково актуальное эмоциональное состояние обоих, их действительное отношение и привязанность к общему ребенку, какова мотивация требований разводящихся супругов о проживании ребенка с каждым из них.

Напомним, судебный процесс рассматривает исковые заявления Миланы Кержаковой и Александра Кержакову друг к другу о расторжении брака, взыскании алиментов, об определении места жительства ребенка.

Ранее суд решил, что до завершения процесса их общий малолетний ребенок будет проживать с матерью. Кержаков попытался оспорить это решение в городском суде, но не преуспел.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Кержаков и Милана Тюльпанова поженились в июне 2015 года. Сын Александра и Миланы Кержаковых родился в апреле 2017 года. К этому моменту у Кержакова уже была дочь Дарья от первого брака и сын Игорь — от второго.

По данным СМИ, брак оказался в кризисе после скоропостижной смерти тестя Кержакова, члена Совета Федерации Вадима Тюльпанова.

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