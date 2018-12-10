О чем говорит разрушение Иерусалима

Игорь Бекшаев, , 17:15 — REGNUM

Сегодня, 10 декабря, на литургии вспоминается плач по Иерусалиму Иисуса Христа в изложении евангелиста Луки:

«А когда Он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велегласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: благословен Царь, грядущий во имя Господне! мир на небесах и слава в вышних! И некоторые фарисеи из среды народа сказали Ему: Учитель! запрети ученикам Твоим. Но Он сказал им в ответ: сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопиют. И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: о, если бы и ты хотя в сей твой день узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то́, что ты не узнал времени посещения твоего».

В приведенном отрывке, содержатся пророческие слова Христа о том, что Иерусалим в скором времени ждет осада и разорение и произойдет это по той причине, что люди не признали в Иисусе Христе своего Спасителя. В примитивном богословии принято соотносить человеческие беды с тем, что Бог рассердился на людей и насылает на них кару. Связь видится прямой и негибкой как лом. Нечего было Бога злить, соглашались бы побыстрее с тем, что пришло Второе Лицо Троицы, теперь новые правила, молиться по новому надо, законы другие, учителя другие, вместо фарисеев — святые отцы. Короче, все куда правильней, чем было. В приведенном отрывке чаще обращают внимание на те слова, где говорится о разорении города. Однако город — это не скопище камней и зданий. Это люди и их отношения между собой. Люди, не знающие, что служит для их мира. Это касается не только древнего Иерусалима, но любого общества, старость которого наступила прежде, чем пришла зрелость.

Общество может быть еще неразвитым. Тогда у него все, возможно, еще впереди. Может быть развитым и тогда его устремления должны быть вдвойне эффективными. А может быть перезрелым, не узнавшим сроков исполнения своего призвания, прошляпившим пору своего интеллектуального и духовного расцвета, спустившего богатство своего развития на всякую незначащую ерунду. На ту эпоху Израиль был на пике, казалось бы, своего духовного развития. Единобожие прочно утвердилось, народ жил ожиданием наступления Царства Божия, многообразие духовных и богословских практик и мнений поддерживало высокий градус соучастия людей в религиозных спорах, рождение истины для всех в которых становится весьма возможным, если истина проговаривается в Слове, и особенно если появляется носитель Истины, утверждающий ее понятным доступным языком и Своими делами.

Однако в приведенном выше отрывке явственно ощутим зазор в духовном развитии между теми, кто готов принять истину, сейчас же начав ее утверждать, и законоучителями, от которого народ ждет подтверждения своему интуитивному принятию истины. Этот контраст в обществах сопровождает всю человеческую историю. Едва «низы» дозревают до хоть какого понимания и готовности к разумным действиям, то уже к тому времени «верхам» ничего не нужно, все их силы направлены лишь на то, чтобы сохранить свое влияние, свое привилегированное положение, корректируя умонастроения в народе так, чтобы в основной массе люди как можно дольше соглашались с существующим положением вещей. В таком перезрелом обществе видна искусственность всего, чем оно занято. Контраст в нем лишь усугубляется, становясь бомбой замедленного действия. История падения Иерусалима тому пример. Радикализовавшиеся народные массы готовы были иметь дело лишь с тем Мессией, который поможет им избавиться от господства Рима. Учителя Израиля, сопротивлявшиеся утверждению единственной Истины, на тот момент готовой быть принятой в сердцах людей, сами отвергли путь развития общества, ведущий к утверждению Царства Божия. Мира, справедливости и, конечно, в итоге — благоденствия.

Такое развитие, безусловно, требует непростого, долгого пути, а не одномоментного установления диктатуры в той или иной — светской или религиозной — форме. Но на этот путь встать Иерусалим не пожелал. Не узнал «времени посещения своего». Мы сейчас живем в такую эпоху, когда перезревание многих людских обществ слишком наглядно. Где духовное развитие вовсе остановлено, а интеллектуальное пущено на одно лишь улучшение быта. «Время посещения» их почти безнадежно упущено, и они соревнуются между собой лишь в обрастании материальным достатком. Дабы и в нашем обществе этого окончательно не произошло, требуется воспитывать людей в утверждении правды, не оставляя без внимания способов вовлечения всех в вопросы социального обустройства, потому что жизнеспособным является лишь гармонично развивающееся общество, где людям понятен и видится посильным путь, по которому они движутся.

Обычно так называемые «контуры будущего» демонстрируют людям религия и культура. В прошлом они совпадали, но сейчас живут порознь, и каждая по своему рисует мрак. Религия давно махнула рукой на всякие будущие «контуры» и изображает лишь один «конец света», который неизбежен, и подготовиться к которому можно лишь персонально. Культура, перехватив у религии эту основную мысль, регулярно воспроизводит массовую продукцию, где конец света представлен в виде постоянно разлагающегося общества. Дым, смрад, война с инопланетным разумом, в которой непонятно, зачем побеждать, чтобы вновь, что ли, оказаться в дыму и смраде… Все это очень нездоровые симптомы, характеризующие наличие времени упущенных возможностей, интеллектуальную и духовную беспомощность людей перед подкрадывающимся отовсюду злом.

Преодолеть это «индивидуально» нельзя. Хотя бы религии нужно понять, какую ошибку она совершает, утверждая свою фундаментальную пассивность в социальных вопросах. Ведь «плач по Иерусалиму» — это констатация конкретного факта, а не окончательный проект человеческого будущего. Свое будущее люди должны проектировать сами и сами же узнавать «время посещения своего».