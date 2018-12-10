Киев, , 17:30 — REGNUM Большинство жителей Украины допускает ограничение прав некоторых групп населения, сказано в отчёте, опубликованном Фондом «Демократические инициативы», сообщило 10 декабря издание Liga.net.

77% опрошенных считают, что наркоманы так или иначе должны быть ограничены в правах. 63 и 62% поддерживают ограничение прав цыган и лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Права людей, «поддерживающих агрессию России» (то есть не признающих виртуальную «войну Украины с Россией» — ИА REGNUM ) должны быть безусловно ограничены — считает 23,4% опрошенных, 27,2% считают, что права подобного рода инакомыслящих следует ограничить при определённых обстоятельствах.

Авторы исследования отметили, что в сравнении с подобным опросом 2016 года число сторонников жёстких мер значительно выросло.

Напомним, по данным Фонда «Общественное мнение», после инцидента в Керченском проливе угрозу начала настоящей войны с Россией видит 44% населения Украины.

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Отметим, с 2014 года украинские политики, включая представителей власти, постоянно заявляют, что ведут войну с Россией.