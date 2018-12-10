Шеф пропаганды КПК встретился с иностранными экспертами

Пекин, , 16:46 — REGNUM В Пекине прошла встреча члена Политбюро ЦК КПК, заведующего Отделом пропаганды ЦК Хуан Куньмина с иностранными экспертами, принявшими участие в научно-практическом симпозиуме по экономическим идеям и практикам за 40 лет проведения курса реформ и открытости, который был организован столичным Университетом Цинхуа, сообщает 10 декабря Синьхуа.

Руководитель партийной пропаганды отметил, что реформы и открытость принесли пользу не только КНР, но и всему миру, и Китай твердо намерен продолжать эту политику. Причем, несмотря на китайские успехи, страна, по словам Хуан Куньмина, готова учиться у других и перенимать зарубежный опыт. Было отмечено, что Китай с благодарностью принимает желающих внести вклад в его развитие своими знаниями.

Гости — участники встречи — выразили восхищение достижениями КНР и заявили о стремлении помочь иностранцам лучше узнать и понять эту страну.