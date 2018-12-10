В столице Югры снова собрались Деды Морозы и Снегурочки России и не только

Ханты-Мансийск, , 18:57 — REGNUM В Ханты-Мансийске завершился XII Всероссийский съезд Дедов Морозов и Снегурочек. Это первое мероприятие в рамках проекта «Ханты-Мансийск — Новогодняя столица», сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы праздника.

Организаторами мероприятия являются Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, администрация города Ханты-Мансийска, автономная некоммерческая организация «Творческая лаборатория «АРТ проект» и окружной Дом народного творчества.

На съезде собрались представители 21 региона Российской Федерации. Югорская земля гостеприимно приняла Дедов Морозов и Снегурочек из архангельского города Северодвинска, южноуральского Миасса, из Нарьян-Мара, из Татарии, приехали на съезд и гости из Белоруссии и Китая.

Собрались на важном предновогоднем мероприятии и представители муниципалитетов Югры. Кроме Ханты-Мансийска в нём приняли участие представители Сургута, Урая, Когалыма и многих других территорий.

Всего в съезде приняли участие порядка 150 человек. Открытие состоялось 7 декабря на центральной площади Ханты-Мансийска. К участникам, а также к другим собравшимся на площади обратился главный Дед Мороз России из Великого Устюга. Участникам съезда он пожелал интересных испытаний, а жителям и гостям Ханты-Мансийска — хорошего праздника.

«Я рад, что настроение Нового года, счастья, тепла и доброты окутало всех присутствующих! С сегодняшнего дня на вашей земле начинается самый волшебный праздник, когда в наши дома приходит свет и радость. Пусть все ваши желания сбудутся, и в следующем году у каждого воплотится в жизнь самая заветная мечта. Важно всем нам не забывать о близких. Ведь чем больше добра мы будем делать, тем больше чудес будет нас окружать. Помните, что Новый год — это семейный праздник и важно встречать его в кругу родных и любимых людей!» — сказал Дед Мороз.

Символом начала съезда стало зажжение новогодней елки. А затем у Снегурочек и Дедов Морозов было несколько дней творческих состязаний. Всего в программе значилось более 30 различных конкурсов. Результаты оценивало строгое жюри, в котором были представлены деятели культуры из Москвы, Ханты-Мансийска, Санкт-Петербурга, белорусского Могилёва и Ульяновска. Также работы конкурсантов оценивали дети — ученики школ №№1 и 3 Ханты-Мансийска.

9 декабря в парке им. Б. Лосева впервые прошла игровая программа «Ай да Валенки!» Здесь для участников и гостей были хороводы, массовый забег в валенках, зимние забавы и, конечно же, горячие блины и пироги. А в Долине ручьёв тоже 9 декабря прошла завораживающая программа под названием «У костра». Её посетители имели возможность стать свидетелями парада Дедов Морозов, в котором приняли участие представители регионов России, а также Китая и Белоруссии.

Отметим, Всероссийский съезд Дедов Морозов и Снегурочек не оставил местных жителей равнодушными. Житель столицы Югры Сергей Гольят отмечает, что это очень здорово, что «появилась такая классная традиция — начинать череду новогодних мероприятий со съезда Дедов Морозов и Снегурочек».

«Это нравится взрослым, это нравится детям, никто не остается равнодушным. Да и город выглядит по-праздничному, несмотря на то, что до новогодней ночи еще несколько недель, в воздухе уже витает ощущение Нового года», — подчеркнул Гольят.

Съезд — это первое событие в рамках проекта «Ханты-Мансийск — Новогодняя столица». Программа проекта весьма насыщена и распланирована вплоть до 7 января. Ознакомиться с полным перечнем мероприятий можно на портале.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Съезд Дедов Морозов и Снегурочек является крупнейшим в России событием, которое связано с этими сказочными персонажами. Впервые Ханты-Мансийск принял их в 2005 году. С тех пор такие события проходят практически ежегодно. Деды Морозы и Снегурочки всей страны имеют возможность посостязаться в таком умении, как творить чудеса и дарить радость.

Как ранее отмечала доцент Тюменского государственного университета Татьяна Рыбалова, в отличие от Великого Устюга, Архангельска или Чунозера столица Югры не может претендовать на звание «дома Деда Мороза». При этом крупнейшее в России подобное событие проводится именно в этом городе.

«Город уже много лет оправдывает звание новогодней столицы России. Зима — лучшее время для путешествия в этот город», — сказала Татьяна Рыбалова.

Также добавим, что в 2017 году Ханты-Мансийск стал официальной «Новогодней столицей России». В новогодние дни 2018 года столицу Югры посетили десятки тысяч туристов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ханты-Мансийске пройдёт съезд Дедов Морозов и Снегурочек