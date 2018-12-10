«На всякий случай напоминаю»: в Twitter запустили флешмоб о намеках

Москва, , 17:05 — REGNUM В Twitter запустили флешмоб «На всякий случай напоминаю…». Пользователи перечисляют вещи, которые не нужно воспринимать как намёк или гарантию. Поводом для интерактива стал спор о том, считаются ли обнаженные фото намеком на интимную близость, передает корреспондент ИА REGNUM.

9 декабря пользовательница Twitter с ником «Медовая булочка» опубликовала запись, в которой утверждает, что, если девушка общается на тему секса или отправляет обнаженные фотографии, это не гарантирует того, что она хочет интимной близости.

https://twitter.com/marichouette/status/1071662207455256576

Пункт про фотографии вызвал особый интерес у пользователей. Одни поддержали позицию автора, другие же посчитали отправку обнажённых фото без намёка на близость странным поступком.

Постепенно изначальный твит спора превратился в шутку. Юзеры использовали шаблон, начинающийся с фразы: «На всякий случай напоминаю…», и рассказали о других вещах, которые не нужно воспринимать как намёк или гарантию.

https://twitter.com/aptgetinstallme/status/1072108078122831872

https://twitter.com/Sinipriboy/status/1072084924226781184

https://twitter.com/JohnCheshirsky/status/1072112162506600448

https://twitter.com/nikitapyos/status/1072085380130893824

https://twitter.com/MartynenkoAnton/status/1072050483852910592

Ранее фанаты Marvel устроили флешмоб в Twitter после выхода первого трейлера «Мстители: финал». Они публиковали обращения к NASA, Роскосмосу, Европейскому космическому агентству (ESA) и главе SpaceX Илону Маску с просьбой спасти Тони Старка, который оказался в космосе без ресурсов, необходимых для выживания. В первых двух организациях согласились помочь.

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