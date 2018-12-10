В Тверской области меняют подход к поддержке семей и защите детей

Тверь, , 16:34 — REGNUM Более 100 млн рублей в 2019 году будет направлено из бюджета Тверской области на создание в регионе центров содействия семейному воспитанию. Они появятся на базе Удомельского, Митинского, Калязинского, Зубцовского и Чистореченского детских домов. Об этом говорилось 10 декабря на заседании Бюджетной комиссии региона под руководством губернатора Игоря Рудени, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства области.

«Нам необходима правильно сформированная по территориальному признаку система социальных учреждений. Целевая задача — адаптировать детей, которые остались без родителей, к полноценной жизни в обществе», — сказал Игорь Руденя.

Центры семейного воспитания — новое направление в работе по поддержке семьи и детей. Новые учреждения, как планируется, будут заниматься не только воспитанием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, но и профилактикой семейного неблагополучия и безнадзорности несовершеннолетних, работой по сохранению ребёнка в семье, подготовкой приёмных родителей, устройством детей в замещающие семьи. Всего на территории Тверской области планируется создать 24 таких центра.

Отметим, что за период с 2016 по 2018 годы в Тверской области количество детей в неблагополучных семьях сократилось на 16%, в малообеспеченных — на 8%. Власти связывают это с усилением профилактической, просветительской работы, а также мерами соцподдержки — их сегодня действует в регионе более 40 видов.