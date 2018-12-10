Во Владимирский музей-заповедник возвращается прежний директор

Владимир, , 16:39 — REGNUM Бывший генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светлана Мельникова, возглавлявшая музей до 2016 года, вновь вернется на пост. Такое решение принято в Минкультуры.

«Министр культуры РФ Владимир Мединский сегодня подписал приказ об освобождении от обязанностей директора «Херсонеса Таврического» Светланы Мельниковой и о ее назначении с 11 декабря директором Владимиро-Суздальского музея-заповедника», — цитирует ТАСС директора департамента музеев Министерства культуры РФ Владислава Кононова.

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ИА REGNUM напоминает, что Светлана Мельникова возглавляла Владимиро-Суздальский музей-заповедник до назначения директором «Херсонеса-Таврического» в 2016 году. После нее гендиректором владимирского музея стал Игорь Конышев, который вызвал многочисленные претензии со стороны общественности. Так, он подвергался критике за попытку уничтожить экскурсионное бюро, переделку центра «Палаты», увольнение ведущих сотрудников.

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Весной 2018 года в культурно-образовательном центре «Палаты» был закрыт Детский музейный центр, который посещали несколько десятков тысяч детей в год. Об увольнении Игорь Конышев сообщил в ноябре 2018 года. Причиной стало приглашение поработать в другом проекте.

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