В Китае отмечают 70-летие Всеобщей декларации прав человека

Пекин, , 16:14 — REGNUM В Пекине проходит встреча, посвященная 70-летию Всеобщей декларации прав человека; поздравительное письмо ее участникам направил партийный и государственный лидер КНР Си Цзиньпин, отметивший, что в сфере прав человека необходимо следовать путем, соответствующим обстановке в стране, сообщает 10 декабря Синьхуа.

Генеральный секретарь ЦК КПК и Председатель КНР назвал Декларацию «документом, имеющим серьезное значение в истории развития человеческой цивилизации, оказавшим глубокое влияние на мировое развитие».

По его словам, Китай готов совместно с другими странами отстаивать ценности мира, развития, беспристрастности, демократии и свободы и участвовать в процессе формирования справедливой системы глобального управления.

Рассматривая права человека через призму права на счастливую жизнь, Си Цзиньпин напомнил, что борьбе за это посвящена вся история КПК, и курс реформ и открытости, которому исполняется 40 лет, сводиться к постоянному улучшению жизни миллиардного китайского народа.

Призвав тех, кто работает в сфере прав человека, «идти в ногу со временем», китайский лидер указал, что права человека неотделимы от конкретной общественной ситуации в стране и главного права — права на развитие.

Юбилейная встреча по правам человека в Пекине организована Китайским обществом по изучению прав человека и Китайским фондом развития прав человека. На встрече собрались руководители организаций, включенных в Национальный план действий в области прав человека, специалисты и ученые. Общее количество участников — около 150 человек.