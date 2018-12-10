В Твери создадут Центр опережающей профподготовки — Руденя

Тверь, , 16:12 — REGNUM Центр опережающей профессиональной подготовки планируется создать в Тверской области. В 2019 году в рамках нацпроекта «Образование» будет выделено 55 млн рублей из федерального бюджета и 1,6 млн из регионального. Вопрос обсуждался 10 декабря на заседании бюджетной комиссии региона, которое провел губернатор Игорь Руденя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

«Для нас является приоритетом трудоустройство выпускников средних профессиональных учебных заведений именно на территории Тверской области. Необходимо активно вовлекать работодателей в процесс обучения, от разработки учебных программ и прохождения практики до получения молодыми специалистами первого рабочего места», — отметил губернатор Игорь Руденя.

Центр опережающей подготовки предполагается создать на базе Тверского политехнического колледжа. Обучение в Центре будет вестись по стандартам союза «Молодые профессионалы» («WorldSkills»), которые включают в себя лучшие мировые и отечественные практики реальных производств. Создание таких центров входит в программу по модернизации системы среднего профессионального образования, цель которой — сокращение дефицита кадров и повышение уровня трудоустройства выпускников колледжей в Тверской области.

В рамках программы в колледжах должна появиться современная инфраструктура для обучения. Повысятся и требования к уровню преподавания — педагоги должны будут повышать свою квалификацию. В регионе планируется создать образовательно-производственные кластеры, для этого к работе будут привлекать крупных работодателей. Предполагается создать кластеры по следующим направлениям — промышленность, сельское хозяйство, туризм, транспорт, строительство, образование, информационные технологии, здравоохранение, культура. В настоящее время в регионе работают 52 организации профобразования — это больше, чем в остальных регионах ЦФО. По 179 специальностям и более чем 1000 программам профессиональной подготовки обучаются свыше 25 тысяч человек. 70% выпускников тверских колледжей устраиваются на работу.