Amnesty International обвинила Сальвини в расизме и ксенофобии

Рим, , 16:04 — REGNUM Руководители Amnesty International в своем докладе обвинили правительство Италии в проведении «репрессий» в отношении мигрантов, передает Il Giornale в понедельник, 10 декабря.

Кроме того, вице-премьера Маттео Сальвини, автора нового закона о безопасности и миграции, в Amnesty International обвинили в расизме и ксенофобии. Новое законодательство лишает мигрантов части их прав, считают руководители организации.

Также в Amnesty International уверены, что введенные правительство Италии ограничения приведут к увеличению числа нелегальных мигрантов, обреченных на тяжелые условия жизни.

Сторонники правительства в свою очередь считают, что в Amnesty International переворачивают все с ног на голову. Ограничение доступа в порты кораблей, перевозящих нелегальных мигрантов, приведет лишь к снижению числа таких рейсов, к сокращению масштабов данного бизнеса и к снижению числа трагических происшествий.

Расистами, по мнению сторонников итальянского правительства, являются как раз руководители тех неправительственных организаций, которые выполняют политический заказ по доставке в Европу мигрантов, заведомо обреченных там на недостойные человека условия жизни.

Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствии со своими предвыборными обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности, запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. Летом 2018 года поток нелегальных мигрантов в Италию сократился на 80%.

Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, подчеркивают в правительстве.

Осенью 2018 года в Италии был принят декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.