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Москва возглавила рейтинг столиц Европы с худшими пробками

Общество

Анализ показывает, что в российской столице в 2017 году автовладельцы проводили в пробках в среднем 91 час

Москва, 10 декабря 2018, 15:59 — REGNUM  Москва возглавила рейтинг европейских столиц с худшими пробками. Список составлен порталом статистики statista.com.

Анализ показывает, что в российской столице в 2017 году автовладельцы проводили в пробках в среднем 91 час, что обеспечило безоговорочное лидерство Москвы в этом списке.

Второе и третье места у Лондона и Парижа — 74 часа и 69 часов в соответственно. Далее идут Стамбул, Осло, Берлин, Мадрид, Вена.

Замыкает рейтинг Любляна. В ней водители провели в пробках 21 час в 2017 году. Чуть хуже ситуация в Лиссабоне — 22 часа.

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Автотранспортные проблемы Москвы
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