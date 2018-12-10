Москва возглавила рейтинг столиц Европы с худшими пробками

Москва, , 15:59 — REGNUM Москва возглавила рейтинг европейских столиц с худшими пробками. Список составлен порталом статистики statista.com.

Анализ показывает, что в российской столице в 2017 году автовладельцы проводили в пробках в среднем 91 час, что обеспечило безоговорочное лидерство Москвы в этом списке.

Второе и третье места у Лондона и Парижа — 74 часа и 69 часов в соответственно. Далее идут Стамбул, Осло, Берлин, Мадрид, Вена.

Замыкает рейтинг Любляна. В ней водители провели в пробках 21 час в 2017 году. Чуть хуже ситуация в Лиссабоне — 22 часа.