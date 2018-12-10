В Екатеринбурге в очередной раз сломался «беби-бокс»

Екатеринбург, , 16:13 — REGNUM В Екатеринбурге сломалось единственное в регионе устройство для анонимного оставления детей (так называемый «беби-бокс»), которое встроено в стену храма Святителя Иннокентия, расположенного на проспекте Ленина. На устройстве размещена предупреждающая табличка, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщили в храме, скорее всего поломка связана с погодными условиями.

«Мы его пока закрыли, потому что там нет гарантии, что он будет работать идеально. Ну, а в этом случае по инструкции полагается его на некоторое время закрыть, пока не отремонтируем», — сообщил настоятель храма Илья Александров.

Он уточнил, что на данный момент в храме намерены связаться с теми, кто устанавливал устройство и вызвать мастера для ремонта.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году данное устройство для анонимного оставления детей уже ломалось ранее. Так, поломка «беби-бокса» произошла в начале мая. Тогда устройство было ограждено ленточкой и на нём также была предупреждающая табличка.

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Ломался ящик для детей и в 2017 году. Это произошло также в начале декабря. В устройстве был повреждён замок и в храме подозревали, что поломка могла возникнуть из-за вандалов. Однако впоследствии эта версия не подтвердилась.

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Напомним, что зимой 2014 года поломка «беби-бокса» на Украине в львовской больнице стала причиной гибели младенца. Подкинутая в январе того года девочка попросту замёрзла в ящике, так как не сработало сигнальное устройство. После этого случая руководство больницы отказалось от использования «беби-бокса» и он был демонтирован.

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