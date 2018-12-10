Стример из Twitch в прямом эфире избил беременную жену и поплатился за это

Канберра, , 16:05 — REGNUM Австралийский стример в прямом эфире избил свою беременную жену и тем самым разозлил пользователей Twitter. С помощью хакеров они узнали личность мужчины и пожаловались в правоохранительные органы. Теперь геймеру предстоит судебное разбирательство, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пользователь Twitter RevvOCE опубликовал ролик, на котором стример из Twitch под ником MrDeathMoth играет в Fortnite, а затем начинает ссориться со своей беременной женой. В ярости он вскакивает из-за компьютера, и ссора продолжается уже не в объективе веб-камеры. На видео слышно, как девушка кричит: «Не бей меня по лицу!» и кидает в мужчину картонную коробку. Тот просит жену оставить его в покое. Всё это время на заднем фоне слышен детский плач. Вот второй части видео, которую опубликовал пользователь Keem, пара продолжает ссориться, после чего слышны крики женщины и ребенка.

https://twitter.com/KEEMSTAR/status/1071749464564604928

Оба отрывка из стрима за сутки посмотрели около 4 млн раз. Пользователи не только оставляли гневные комментарии, но и решили помочь пострадавшей. Они выяснили, что стример удалил свой аккаунт в Twitter, поэтому привлекли хакеров, чтобы выяснить личность мужчины.

Вскоре пользователь RevvOCE сообщил, что стримера задержала полиция. Им оказался некий 26-летний Люк. Его обвинили в нападении на 21-летнюю девушку и обязали явиться в суд 13 декабря.

Ранее благодаря неравнодушию пользовательницы Facebook двум школьным округам Кентукки удалось избежать трагедии. Женщина пожаловалась в полицию на мужчину, оскорбившего её детей в соцсети, после чего правоохранители выяснили, что он планировал нападение на школьников.

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