В Смоленске назвали «Преподавателя года»

Смоленск, , 15:32 — REGNUM Итоги регионального конкурса «Преподаватель года» подвели в Смоленской области, на базе педагогического колледжа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации области 10 декабря. В рамках конкурса определили лучшего работника системы среднего профессионального образования.

Конкурс «Преподаватель года» состоялся в Смоленской области уже в 17 раз. За это время в нем приняли участие более 150 педагогов. Основная цель проведения конкурса — поддержка преподавателей, работающих в системе среднего профобразования, развитие профмастерства, мотивация к применению инновационных технологий в образовательном процессе, формирование положительного имиджа учреждений профобразования.

Конкурс проводится по разным дисциплинам — иностранные языки, менеджмент, социальная психология, физическая культура, сестринское дело, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта, обществознание, информатика, электротехника и пр. В этом году участникам предстояло провести мастер-классы и открытые занятия, записать видеоурок, посетить методические семинары. Работу педагогов оценивал Экспертный совет, в состав которого вошли руководители общественных организаций, вузов, учреждений дополнительного образования.

По итогам конкурса первое место занял Максим Ершов (преподаватель Смоленского автотранспортного колледжа имени Е. Г. Трубицына). Теперь он поедет представлять регион на Всероссийском этапе конкурса. Также лауреатами конкурса стали Анастасия Соловьева (Смоленская академия профессионального образования) и Олеся Каспарович (Вяземский политехнический техникум).

«Я хочу от всей души поблагодарить своих коллег и учеников за их поддержку и искреннюю самоотдачу в нашей совместной работе, а также выразить слова признательности членам жюри за объективность, интересные вопросы и ценные замечания», — отметил Максим Ершов.