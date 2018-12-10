В Петербурге налоговая и трудинспекция найдут фирмы, которые не платят МРОТ

Санкт-Петербург, , 15:31 — REGNUM Налоговая служба и трудовая инспекция займутся выявлением работодателей, которые платят сотрудникам меньше положенного МРОТ в Петербурге. Об этом сообщил 10 декабря заместитель главы городского комитета по труду и занятости Петр Тищенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, по Региональному трехстороннему соглашению, минимальная зарплата в Петербурге на 2019 год составит 18 тыс. рублей.

«Минималка определена — 18 тысяч с 1 января следующего года. Каждый работодатель, который подает в налоговую службу сведения о том, что он платит своим работникам меньшую сумму, автоматически оказывается в прицеле и инспекции по труду, и налоговой службы», — сказал Тищенко.

Заметим, прожиточный минимум трудоспособного населения в Петербурге составляет около 12 тыс. рублей, то есть МРОТ превысит его на 33%.

«Закон о бюджете недавно подписан градоначальником: почти 47% доходной части бюджета формируется за счет НДФЛ. Поэтому мы активно призываем работодателей честно платить. А за зарплату в конверте полагается штраф, так что честным быть дешевле на сегодняшний день», — добавил Тищенко.

Как отмечают в Смольном, петербургский МРОТ — самый высокий в России после Москвы (18 781 руб.), почти в 1,6 раза выше, чем федеральный МРОТ, и в полтора раза больше, чем прожиточный минимум в Петербурге.

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