«Синие ведёрки» в Москве требуют отставки Ликсутова

Москва, , 15:22 — REGNUM Движение «Синие ведёрки» собирает подписи несогласных с новыми условиями парковки в Москве. Оно разместило петицию «Останови Ликсутова!» (вице-мэр Москвы Максим Ликсутов курирует сферу транспорта) на сервисе Change.org.

Активисты требуют отменить новые правила пользованиями парковками в столице, которые вступают в силу с 15 декабря, а также отправить в отставку Максима Ликсутова.

«Платные парковки в Москве в целом — это искусственная фрагментация когда-то бывшего единым города на социальные страты, на обеспеченных жителей и гетто. Всё это даст крайне негативные последствия уже в среднесрочной перспективе и существенно повысит рост социальной напряженности среди москвичей», — пишут авторы петиции.

По состоянию на 15:00 10 декабря под петицией поставили подписи более 14 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 декабря в Москве повышается стоимость платных парковок до 380 рублей в час. Кроме того, уменьшается длительность бесплатного времени остановки с 15 минут до 5. Также отменяется бесплатное воскресенье.