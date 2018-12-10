Понедельник, 10 Декабря 2018 года
16:27:07 МСК

«Синие ведёрки» в Москве требуют отставки Ликсутова

Общество

Движение «Синие ведёрки» собирает подписи несогласных с новыми условиями парковки в Москве

Москва, 10 декабря 2018, 15:22 — REGNUM  Движение «Синие ведёрки» собирает подписи несогласных с новыми условиями парковки в Москве. Оно разместило петицию «Останови Ликсутова!» (вице-мэр Москвы Максим Ликсутов курирует сферу транспорта) на сервисе Change.org.

Активисты требуют отменить новые правила пользованиями парковками в столице, которые вступают в силу с 15 декабря, а также отправить в отставку Максима Ликсутова.

«Платные парковки в Москве в целом — это искусственная фрагментация когда-то бывшего единым города на социальные страты, на обеспеченных жителей и гетто. Всё это даст крайне негативные последствия уже в среднесрочной перспективе и существенно повысит рост социальной напряженности среди москвичей», — пишут авторы петиции.

По состоянию на 15:00 10 декабря под петицией поставили подписи более 14 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 декабря в Москве повышается стоимость платных парковок до 380 рублей в час. Кроме того, уменьшается длительность бесплатного времени остановки с 15 минут до 5. Также отменяется бесплатное воскресенье.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Платные парковки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить