В Петербурге средняя зарплата составит около 57 тыс. рублей по итогам года

Санкт-Петербург, , 15:22 — REGNUM Средняя зарплата в Петербурге к концу 2018 года составит около 57 тыс. рублей. Об этом заявил 10 декабря глава комитета по труду и занятости Дмитрий Чернейко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Среднемесячная номинальная зарплата с января по октябрь в городе составила 58 тыс. 625 рублей. За последние пять лет рост зарплаты учителей составил 146%, работников культуры — 182%, врачей — 236%, соцработников — 252%.

«Порядка 57 тысячи, может быть, даже чуть-чуть больше, будет средняя зарплата по итогам года. Но итоги года по зарплате мы получим где-то в районе февраля», — сказал Чернейко.

К ноябрю 2018 года 11 организаций в Петербурге имеют задолженность перед работниками, всего своей зарплаты не могут дождаться 1 тыс. 427 человек.

По данным Росстата, в среднем за третий квартал 2018 года уровень безработицы среди петербуржцев в возрасте от 15 лет и старше составил 1,4% от численности рабочей силы. Это один из самых низких значений среди регионов России. В среднем, на Северо-Западе он составляет 3,7%, по стране — 4,6%, в Москве — 1,2%.

За 2018 год на сегодня в Службу занатости обратилось 113 тыс. человек, около 55% из них получилось трудоустроить. Больше всего человек искали работу в Приморском, Калининском, Невским и Выборгском районах.

«За последние три года число официально работающих чуть-чуть сокращается, примерно с 3 млн 150 тысяч человек — абсолютный рекорд в городе — до 3 млн 80 тысяч. В последние годы уровень безработицы остается в диапазоне 10−11 тысяч человек в каждый текущий момент. Летом это где-то тысяч 9, сейчас дойдем до 11,5 тысяч, может быть, в январе — до 12 тысяч. Есть ощущение, что, по мере того, как будет немножко сокращаться гособоронзаказ, мы будем иметь сокращение числа занятых в этом секторе экономики. Но город имеет удивительную возможность очень хорошо диверсифицировать структуру рабочих мест. Утверждать, что в нашем городе человек, всерьез желающий найти работу и не имеющий системных ограничений по здоровью, не может ее найти, будет не совсем корректно. Может», — сказал Чернейко.

Сейчас средний срок поиска работы составляет около 3,5 месяцев, еще некоторое время назад петербуржцы искали работу по полгода.

Добавим, более 4 тыс. 300 инвалидов обратились в службу, чтобы найти работу, это удалось 46% из них. Смольный добавляет, что в Петербурге трудоустроено лишь 37% человек с инвалидностью, но этот уровень, тем не менее, является самым высоким в стране.