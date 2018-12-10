Жители Кунцево обвиняют застройщика в диверсии после разрыва трубы

Москва, , 20:27 — REGNUM В Москве в ночь на 10 декабря на улице Екатерины Будановой, дом 8, корпус 1 московского района Кунцево произошёл разрыв водопроводной трубы с последующим затоплением подъезда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил активист и местный житель Иван Рожков.

По его словам, перед происшествием в подъезде были замечены люди, которые представились корреспондентами крупного СМИ, однако проверка показала, что редакция данного издания отношения к ним не имеет. По мнению жильцов, проблемы в доме могут быть на руку местному застройщику, поэтому они намерены иинициировать проведение экспертизы и собираются писать заявление в ОВД.

Активист также сообщил, что в подвалах и на чердаках многих домов жильцы заметили сорванные замки. Люди опасаются, что в доме могут устроить поджог, так как после пожаротушения дом часто приходит в негодное состояние, и его легче снести.

Стоит добавить, что в группе «Кунцево за реконструкцию кварталов 47−48» социальной сети ВКонтакте продвигается следующая запись, которая значится как рекламная:

«Гнилые коммунальные системы вынесли противникам реконструкции в Кунцево грозное предупреждение — в ночь на 10 декабря в подъезде дома №8 на Екатерины Будановой прорвало трубу отопления», — говорится в тексте сообщения.

Напомним, 9 декабря в столице прошёл митинг жителей Кунцево, несогласных с заявлением мэрии Москвы о том, что у столичных властей нет оснований для расторжения контракта на снос и последующую застройку 47-го и 48-го кварталов.

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