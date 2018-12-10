Минюст Украины: почти половина жителей страны не знает своих прав

Киев, , 15:15 — REGNUM Почти половина жителей Украины не знает своих прав, заявила первый заместитель министра юстиции Украины Елена Сукманова, сообщает 10 декабря «Укринформ».

По ее словам, минюст активно занимается просвещением граждан с мая 2017 года и уже запустило несколько проектов. Однако все равно почти половина жителей не знают своих прав и не знают, куда обращаться за их защитой.

Отмечается, что с 10 декабря на Украине начинается «Всеукраинская неделя права», в рамках которой властные структуры будут знакомить жителей страны с их правами.

Напомним, международные организации неоднократно указывали на то, что на Украине не соблюдаются права и свободы человека, особенно это касается оппозиционных журналистов, на которых оказывается значительное давление.