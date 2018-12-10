Провал года: тестер Anthem лишился всех игр в каталоге Origin из-за стрима

Вашингтон, , 15:10 — REGNUM В соцсетях геймеры обсуждают ситуацию, в которой оказался один из тестеров альфа-версии игры Anthem. Пользователь smokethrone вел стрим (онлайн-трансляцию), чем нарушил соглашение с разработчиком о неразглашении (NDA). Что из этого вышло — показано в видео, размещенном на YouTube-канале LiveFails.

В комментариях пользователи предположили, что трансляцию увидели разработчики. Расплата пришла быстро: геймер лишился всех игр в каталоге клиента Origin. «Вот почему, детишки, всегда нужно читать NDA», — прокомментировал ситуацию пользователь DANNYonPC.

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Напомним, постапокалиптическая игра Anthem компании BioWare представляет собой шутер (игра, в которой упор сделан на применение огнестрельного оружия) и экшн-рпг (ролевая игра, в которой результат зависит от реакции геймера). Её релиз запланирован на 22 февраля 2019 года.

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