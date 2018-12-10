Роскосмос ответил на призыв о помощи Железному Человеку

Москва, , 16:01 — REGNUM Представители Роскосмоса отреагировали на просьбы фанатов спасти Тони Старка (Роберт Дауни-младшкий) из космоса. Российские космонавты помогут известному супергерою выбраться из его корабля и добраться домой, сообщается на официальной странице Роскосмоса во «ВКонтакте».

Представители корпорации сообщили, что Олег Кононенко и Сергей Прокопьев 11 декабря выйдут в открытый космос и помогут спасти Тони Старка. Также Роскосмос сообщает, что для спасательной операции будут использовать секретные разработки, и просит никому об этом не рассказывать.

Напоминаем, что сообщение Роскосмоса стало ответом на многочисленные просьбы фанатов спасти Тони Старка, который сообщил, что потерялся в космосе в новом трейлере фильма «Мстители: Финал». Поклонники супергероя отправили запрос о помощи в NASA, Роскосмос, Европейское космическое агентство (ESA), и лично главе SpaceX Илону Маску. Ранее представители NASA в своём Twitter-аккаунте сообщили, какие меры следует принять для успешного спасения Железного Человека.

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