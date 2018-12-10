Борьба с коньяком и конфетами: о запрете подарков врачам и учителям

Барнаул, , 14:57 — REGNUM Кандидат медицинских наук, депутат Алтайского краевого Законодательногго Собрания Павел Шумихин («Единая Россия») полагает, что подарки врачам и учителям ничего общего с коррупцией не имеют. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM заявление директора Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы противодействия коррупции Минтруда России Дмитрия Баснака о намерении распространить антикоррупционные стандарты на эту категорию работников, он, в частности, отметил:

«В отношении большинства врачей и учителей ценность этой нормы представляется и избыточной, и весьма сомнительной. На мой взгляд, такие подарки вообще ничего общего с коррупцией не имеют. Например, пациент, длительно наблюдавшийся врачом и успешно выздоровевший, испытывает искреннюю благодарность к своему спасителю и преподносит ему подарок. Здесь никакой коррупционной составляющей не прослеживается, попросту нет состава преступления.

И другой момент, когда заведующий отделением или другой ответственный доктор, к примеру, рассчитывает на вознаграждение за ускорение очереди на операцию и намекает на это. В этом случае последовательность действий врача напрямую зависит от вознаграждения со стороны пациента и является противозаконной. Но тут, как правило, речи о коньяке или конфетах даже не идет, все проводится в других измерениях.

Так что борьба с коньяком и конфетами, по моему мнению, является лишь имитацией борьбы с коррупцией. Всем известно, что наибольшие потери государство несет от коррупции, распространенной в сфере госзакупок. Вот эта сфера и представляет собой просто непаханное поле для правоохранителей».

Напомним, ранее о том, что антикоррупционные стандарты могут распространиться на учителей, врачей и других служащих, по сообщению РИА Новости, заявил руководитель департамента развития госслужбы министерства труда РФ Дмитрий Баснак. По его мнению, в случае принятия законодательства, отблагодарить врача коробкой конфет и уж тем более коньяком будет нельзя.

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