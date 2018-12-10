Понедельник, 10 Декабря 2018 года
16:28:12 МСК

Главврача районной больницы в Дагестане подозревают в крупном хищении

Общество

Речь идёт о мошенничестве в размере 5 млн рублей

Махачкала, 10 декабря 2018, 14:53 — REGNUM  Главный врач центральной больницы Ногайского района Дагестана подозревается в хищении более 5 млн рублей. В его отношении возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий, сообщили ИА REGNUM 10 декабря в пресс-службе МВД республики.

По версии обвинения, руководитель медучреждения незаконно организовал электронный аукцион в Интернете на право проведения ремонта участковой больницы в селе Карагас Ногайского района и похитил средства в размере более 5 млн рублей. Отметим, что подозреваемому грозит наказание вплоть до четырёх лет лишения свободы.

Читайте также: Главврач больницы в Дагестане подозревается в растрате 21 млн рублей

Напомним, в Дагестане это далеко не первый случай возбуждения уголовных дел в отношении руководителей медучреждений в течение 2018 года. Так, главврач центральной больницы Каякентского района республики подозревается в растрате 21 млн рублей. Средства из Фонда обязательного медицинского страхования, предназначенные на оплату медработникам проведенной дополнительной диспансеризации и оказанной работающим гражданам первичной медицинской помощи, специалист направил на оплату капитального ремонта инфекционного отделения медучреждения.

Самое же громкое дело связано с бывшим главврачом городской клинической больницы № 1 города Махачкалы Меджидом А. Его подозревают в том, что с 2016 по 2018 годы он необоснованно выделял средства для поощрения себя и ряда сотрудников медучреждения. Сумма начисленных премиальных и стимулирующих выплат в общей сложности составила 238 млн рублей. Кроме того, по приказу злоумышленника, его заместитель добивалась от персонала больницы возврата руководству большей части выделенных денег.

Читайте также: В Дагестане продллили арест главврачу по делу о растрате 238 млн рублей

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Мошенничества
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить