Главврача районной больницы в Дагестане подозревают в крупном хищении

Махачкала, , 14:53 — REGNUM Главный врач центральной больницы Ногайского района Дагестана подозревается в хищении более 5 млн рублей. В его отношении возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий, сообщили ИА REGNUM 10 декабря в пресс-службе МВД республики.

По версии обвинения, руководитель медучреждения незаконно организовал электронный аукцион в Интернете на право проведения ремонта участковой больницы в селе Карагас Ногайского района и похитил средства в размере более 5 млн рублей. Отметим, что подозреваемому грозит наказание вплоть до четырёх лет лишения свободы.

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Напомним, в Дагестане это далеко не первый случай возбуждения уголовных дел в отношении руководителей медучреждений в течение 2018 года. Так, главврач центральной больницы Каякентского района республики подозревается в растрате 21 млн рублей. Средства из Фонда обязательного медицинского страхования, предназначенные на оплату медработникам проведенной дополнительной диспансеризации и оказанной работающим гражданам первичной медицинской помощи, специалист направил на оплату капитального ремонта инфекционного отделения медучреждения.

Самое же громкое дело связано с бывшим главврачом городской клинической больницы № 1 города Махачкалы Меджидом А. Его подозревают в том, что с 2016 по 2018 годы он необоснованно выделял средства для поощрения себя и ряда сотрудников медучреждения. Сумма начисленных премиальных и стимулирующих выплат в общей сложности составила 238 млн рублей. Кроме того, по приказу злоумышленника, его заместитель добивалась от персонала больницы возврата руководству большей части выделенных денег.

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