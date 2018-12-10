Успешные продажи игры Farming Simulator 19 удивили даже её создателей

Париж, , 14:47 — REGNUM Симулятор фермера Farming Simulator 19 от компании Giants Software и Focus Home Interactive за первые десять дней после официального выхода разошелся в количестве более 1 млн копий. Об этом 20 ноября сообщил портал GameSpot.

Это новый рекорд франшизы. Издание отмечает, что игра хорошо продается на всех платформах: PS4, Xbox One и PC, и что результат особенно хорошо заметен на фоне того, что она вышла в том временном промежутке, когда выходит много блокбастеров.

«Никогда прежде игра Farming Simulator не достигала отметки в 1 млн. так быстро. Мы гордимся и счастливы из-за того, что так много игроков присоединились к нам в этом удивительном путешествии», — сказал глава Giants Software Кристиан Амман.

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Напомним, игра вышла в продажу 20 ноября 2018 года. Она предложила геймерам новые локации в США и ЕС для создания фермы и её развития. Особенным моментом Farming Simulator 19 стало добавление ездовых лошадей.

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