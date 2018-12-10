Казахстан планирует продлить безвизовый режим для граждан Китая и Индии

Астана, , 14:50 — REGNUM Казахстан планирует продлить 72-часовой безвизовый режим для граждан Китая и Индии до конца 2020 года. Об этом говорится в соответствующем проекте постановления правительства республики, опубликованном на сайте электронного правительства.

Данный режим действует в Казахстане с апреля по декабрь 2018 года. За время действия безвизового режима в Казахстан прибыли 20 424 иностранца, в том числе 18 845 граждан Китая и 1 579 граждан Индии.

Как сообщало ИА REGNUM, трехдневный безвизовый режим для граждан КНР и Индии, следующих транзитом через международные аэропорты Алма-Аты и Астаны, действует в Казахстане до 31 декабря 2018 года.

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