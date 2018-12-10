Железнодорожники в Германии планируют новые забастовки

Берлин, , 14:52 — REGNUM Профсоюз железнодорожников и работников транспорта Германии угрожает провести очередную забастовку, если компания Deutsche Bahn не сделает предложения о повышении заработной платы, передает канал N-TV.

Профсоюз не удовлетворен призывом компании вновь сесть за стол переговоров.

«Мы ожидаем от Deutsche Bahn существенно лучшего предложения», — заявил представитель профсоюза Уве Райц.

По его словам, если компания не сделает письменного предложения о значительном повышении зарплаты, в ближайшие дни профсоюз устроит новую забастовку.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 10 декабря междугороднее железнодорожное сообщение было парализовано на всей территории Германии. В Баварии в рейс не отправился ни один из поездов. Были нарушены планы десятков тысяч пассажиров.

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