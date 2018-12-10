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Около 60% граждан РФ не беспокоит раскол православной церкви на Украине

Общество

Опрос «Левада-центр»

Около 60% граждан РФ не беспокоит раскол православной церкви на Украине
Иван Шилов © ИА REGNUM
Церковь. Украина

Москва, 10 декабря 2018, 14:34 — REGNUM  О расколе православной церкви на Украине слышали 72%. Слышат об этом впервые 27% участников опроса. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-ццентром».

Большинство жителей России —59% —не беспокоит отделение Украинской православной церкви от Московского патриархата Русской православной церкви. Волнуются по этому поводу 36% российских граждан. 5% не интересует этот вопрос.

При этом уровень внимания (86%) и беспокойства (64%) относительно происходящего между церквями России и Украины существенно выше у православных и воцерковленных респондентов, чем среди опрошенных с декларируемой православной принадлежностью.

Опрос проведен 22−28 ноября 2018 года по всероссийской выборке городского и сельского населения. Опрошены 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах в 52 субъектах РФ методом личного интервью.

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