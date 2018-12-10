Надсмотрщик или «стучать» – как бороться с подарками учителям

Москва, , 14:25 — REGNUM Не совсем понятно планируется контролировать выполнение запретительных действий на получение подарков учителями. Посадить кабинет каждого педагога или врача надсмотрщика, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ФИНАМ Алексей Коренев.

«Да еще и с правом заходить за шторку во время осмотра больного, а вдруг он там, за шторкой, подарок передаст в конвертике или коньяк. Ведь депутаты озвучили, что боятся за здоровье врачей, которые могут спиться от того, что им дарят коньяк, или располнеть от конфет», — отметил Коренев.

Еще можно заставить самих пациентов «стучать» на себя и врачей, «я мол только что подарил врачу, спасшему мне жизнь, настенные часы с кукушкой, о чем и спешу известить соответствующие органы».

«Так что данная депутатская инициатива имеет в своей основе те же основополагающие факторы, что и большинство подобных: симуляцию бурной деятельности», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель департамента развития госслужбы министерства труда РФ Дмитрий Баснак заявил, что в России антикоррупционные стандарты могут распространиться на учителей, врачей и других служащих организаций, которые подведомственны государственным органам и органам местного самоуправления.

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