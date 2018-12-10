Во Вьетнаме открылось представительство Дальневосточного университета

Владивосток, , 14:25 — REGNUM Дальневосточный федеральный университет открыл новое зарубежное подразделение. Оно разместилось в Ханойском государственном университете (ХГУ) и стало первым офисом российского вуза во Вьетнаме, сообщает 10 декабря пресс-служба российского вуза.

В церемонии открытия представительства приняли участие ректор ДВФУ Никита Анисимов, ректор ХГУ Нгуен Ким Шон и посол России во Вьетнаме Константин Внуков. Отмечается, что подразделение возьмет на себя функции навигатора образовательного партнерства России и Вьетнама, станет единым окном ДВФУ для работы с вьетнамскими вузами, органами власти и бизнесом, привлечения абитуриентов, развития научных проектов и трансфера технологий.

«Совместные программы и исследования в области вьетнамского языка и культуры являются традиционными для наших университетов», — отметил Анисимов.

В представительстве ДВФУ разместится Центр трансфера высоких технологий, а также будет запущена программа подготовки специалистов для инновационных компаний. Вузы планируют привлекать российский и вьетнамский бизнес для организации студенческих практик и реализации высокотехнологичных проектов. Также в представительстве начнет работать Центр подготовки специалистов по русскому языку — он займется проведением летних школ, публикацией совместных учебных пособий и научных статей по методике преподавания русского языка как иностранного.

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