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В России утвердили план поэтапного отключения аналогового ТВ

Общество

Отключение аналогового ТВ будет происходить с января по июнь 2019 года

Москва, 10 декабря 2018, 14:15 — REGNUM  Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ утвердило план поэтапного отключения аналогового вещания обязательных телеканалов для перехода на цифровое ТВ, сообщается 10 декабря на сайте министерства.

Отмечается, что отключение будет происходить с января по июнь следующего года (11 февраля, 15 апреля и 3 июня). В данный период в аналоговом эфире в течение недели будет транслироваться предупреждение о переходе на цифровое телевидение. После этого передатчик будет выключен.

Напомним, ранее сообщалось, что порядка 30% работающих телевизоров в Российской Федерации не способны принимать цифровой сигнал вещания и работают только в аналоговом режиме.

Всего, по оценкам экспертов, в России работают 110−120 млн телевизоров. В зоне риска находятся от 16,2 до 26,2 млн телевизоров старого образца, которые могут принимать только аналоговый сигнал.

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