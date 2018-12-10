В Петербурге будут судить активиста, выпустившего крыс в Заксобрании

Санкт-Петербург, , 14:15 — REGNUM Общественный активист Илья Мохов, выпустивший 14 ноября текущего года двух крыс в здании Мариинского дворца, где работает Заксобрание Петербурга, предстанет перед мировым судом во вторник, 11 декабря. Об этом он сам сообщил 10 декабря корреспонденту ИА REGNUM.

Напомним, Мохов выпустил двух домашних крыс из коробки в коридоре дворца, протестуя против бездействия муниципальных депутатов в одном из районов города. Он требовал распустить муниципальный совет МО «Черная речка»; символом роспуска и стали выпущенные из коробки крысы.

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Активиста обвинили в том, что он передвигался во время одиночного пикета на улице вблизи здания Заксобрания. Мохов отрицает сам факт такого пикета и своей вины не признаёт.

«К тому, что я сделал внутри Мариинского дворца, никаких претензий нет. Обвиняют в том, что я коробку с плакатом «Крыс Черной речки распустить!» якобы демонстрировал всем подряд, пока шел по переулку Антоненко. Это, конечно, глупость, потому что я как раз пытался коробку скрыть, даже заклеил этот плакат, чтобы его не увидела охрана до входа в Мариинский дворец. Иначе бы мне не удалось войти в здание», — объяснил Мохов.

Ему вменяется административное правонарушение по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ («Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»). Мохову грозит штраф до 20 тыс. рублей или исправительные работы на срок до 40 часов.

На вопрос о судьбе животных, выпущенных в Мариинском дворце, Илья Мохов ответил, что обе крысы были отловлены, сначала находились в полиции как «вещдок», а теперь помещены в ветеринарную клинику, их здоровью ничто не угрожает.

Активист считает, что его преследуют за гражданскую позицию. Илья Мохов обратился к уполномоченному по правам человека в Санкт-Петербурге Александру Шишлову и и.о. губернатора Александру Беглову, а также в правозащитные организации за юридической помощью.

Напомним, ранее в пресс-службе Заксобрания Петербурга ИА REGNUM сообщили, что правоохранители «взяли на контроль» факт появления крыс в петербургском парламенте

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