Видео: соцсети обсуждают грабителей в магазине Apple во Франции

Бордо, Франция, , 13:57 — REGNUM В соцсетях обсуждают ролики, в которых показан момент ограбления магазина App Store во французском городе Бордо. Инцидент случился во время демонстраций, охвативших Францию.

https://twitter.com/PorteTonAme/status/1071513131866701824

Нескольким очевидцам удалось снять момент, когда толпа забежала в магазин, расположенный на улице Сент-Катрин и буквально за считанные секунды смела технику Apple с полок. Некоторые пользователи Twitter не стесняются выражений, направленных в адрес грабителей.

https://twitter.com/jerembx33/status/1071552740441186304

Часть из их отмечает, что хулиганы не смогут сразу же воспользоваться гаджетами, поскольку они представляют собой демонстрационные версии устройств со специальным программным обеспечением. Им как минимум придется взламывать их и менять прошивку или попросту сдать техницу на запчасти.

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Ранее ИА REGNUM сообщило: в сети появилась информация о том, что к беспорядкам во Франции якобы может иметь отношения Россия. Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан заявил, что сейчас по этому поводу проводится расследование, и что делать какие-либо выводы преждевременно.

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