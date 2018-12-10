Яблоки, капуста, рис: в Дагестане помогли беженцам с Украины

Махачкала, , 13:56 — REGNUM Аграрии Дагестана собрали для украинских беженцев, проживающих в республике, почти 500 кг различной продукции: картофеля, риса, моркови, лука, яблок, капусты, свеклы. Также были приобретены мука, гречневая крупа, масло, макаронные и кондитерские изделия, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.

В октябре 2018 года к заместителю председателя правительства Дагестана — руководителю аграрного ведомства республики Абдулмуслиму Абдулмуслимову обратилась беженка Клава Давудова. Она рассказала, что сегодня в сёлах республики проживает 28 семей беженцев из зон боевых действий на Украине, которые нуждаются в помощи и дальнейшем обустройстве. Министр поручил главам районных администраций оказать помощь нуждающимся семьям.

Клава Давудова при передаче собранной продукции поблагодарила руководство Минсельхозпрода Дагестана за отзывчивость.

«Министерство с очень большим энтузиазмом откликнулось на нашу просьбу о помощи, организовало сбор продуктов у сельхозпроизводителей в сельской местности. Огромное спасибо за поддержку, за понимание наших проблем», — сказала Давудова.

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Напомним, в феврале 2018 года беженцы с Украины, находящиеся в Дагестане, также просили помощи у республиканских властей и общественных организаций. Основной их просьбой была материальная поддержка и помощь в устройстве детей в образовательные учреждения.