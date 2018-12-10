«Такое не тонет»: соцсети о ликвидации департамента Ольги Глацких

Екатеринбург, , 14:12 — REGNUM Департамент молодёжной политики, который ранее возглавляла скандально известная чиновница Ольга Глацких, вошёл в новое министерство образования и молодежной политики Свердловской области. В соцсетях активно обсуждают решение губернатора региона и строят догадки, какую должность займет Глацких, передает корреспондент ИА REGNUM.

По мнению юзеров, ликвидация департамента напрямую связана с резонансным высказыванием чиновницы о том, что государство молодым людям «в принципе ничего не должно».

«Легко всё еще разрешилось. Вначале предлагали расформировать Свердловскую область, а то по-другому от Глацких было не избавиться», — шутит Helo.

При этом пользователи считают, что ликвидация департамента не означает конец карьеры Глацких. Многие предполагают, что чиновницу, напротив, ждет повышение.

«Нашли способ от неё отделаться?! Так ведь пристроят, такое не тонет…» — пишет Дед

«Ждём талантливого политика в Государственной Думе», — отмечает Себастьян П.

Некоторые юзеры заметили, что ликвидация департамента означает сокращение не только конкретной чиновницы, но и других государственных служащих. При этом они отмечают, что ситуация с реорганизацией наглядно демонстрирует бесполезность некоторых структур.

«Упразднили — это хорошо… Сколько с ней уволили людей, которые получали копейки?» — спрашивает Сергей Р.

«Это к вопросу о необходимости раздутых структур администраций. Нет департамента — никто не заметит. Создадут другой. «Глацких» много», — пишет Владимир.

Напомним, сегодня, 10 декабря, губернатор Свердловской области подписал указ о создании министерства образования и молодежной политики на базе министерства образования региона и департамента молодежной политики, который ранее возглавляла Ольга Глацких. Реорганизацию объяснили оптимизацией исполнительных органов власти.

Читайте ранее в этом сюжете: Реорганизацию департамента Ольги Глацких объяснили оптимизацией