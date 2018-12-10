Губернатору Подмосковья пожаловались на бесполезность сервиса «Добродел»

Красногорск, , 13:26 — REGNUM Сервис «Добродел» закрыл нерешённую жалобу, заявил 10 декабря её автор Дмитрий Дмитриев.

Мужчина рассказал о ситуации на странице губернатора Московской области Андрея Воробьёва в социальной сети. Он сообщил, что уже не первый год на кухне холодная батарея. Для решения проблемы зарегистрировал жалобу на сервисе «Добродел» (указан её номер), но вместо помощи трижды получал отписки.

«[В результате] «Добродел» вообще закрыл жалобу с нерешённой проблемой так как есть ответы», — написал Дмитриев.

Реакции губернатора на сообщение пока нет.

«Добродел» — это сервис для жителей Подмосковья, созданный для взаимодействия с органами исполнительной власти и решения конкретных проблем.