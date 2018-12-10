Понедельник, 10 Декабря 2018 года
14:58:52 МСК

Губернатору Подмосковья пожаловались на бесполезность сервиса «Добродел»

Общество

Вместо помощи трижды получал отписки

Красногорск, 10 декабря 2018, 13:26 — REGNUM  Сервис «Добродел» закрыл нерешённую жалобу, заявил 10 декабря её автор Дмитрий Дмитриев.

Мужчина рассказал о ситуации на странице губернатора Московской области Андрея Воробьёва в социальной сети. Он сообщил, что уже не первый год на кухне холодная батарея. Для решения проблемы зарегистрировал жалобу на сервисе «Добродел» (указан её номер), но вместо помощи трижды получал отписки.

«[В результате] «Добродел» вообще закрыл жалобу с нерешённой проблемой так как есть ответы», — написал Дмитриев.

Реакции губернатора на сообщение пока нет.

«Добродел» — это сервис для жителей Подмосковья, созданный для взаимодействия с органами исполнительной власти и решения конкретных проблем.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проблемы ЖКХ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить