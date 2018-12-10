Кэти Перри появится в мобильной игре Final Fantasy Brave Exvius

Токио, , 13:50 — REGNUM Компания Square Enix на своём YouTube-канале опубликовала ролик, посвящённый новому обновлению для мобильной игры Final Fantasy Brave Exvius. Видео демонстрирует нового персонажа игры — популярную певицу Кэти Перри.

В трейлере нового обновления певица исполняет композицию Immortal Flame. Также зрители видят изображение самой исполнительницы в пиксельной графике — именно в таком виде Кэти Перри появится в игре. Разработчики сообщают, что певица станет частью проекта лишь временно, в качестве нескольких игровых персонажей. Релиз обновления запланирован на 12 декабря 2018 года.

Напомним, что Final Fantasy Brave Exvius — мобильная ролевая игра и спинофф оригинальной серии Final Fantasy. Осенью 2018 года её загрузило более 35 млн игроков. Также известно, что добавление Кэти Перри в игру стало не единственным случаем «оцифровывания» популярных исполнителей для проекта. В январе 2017 года в Brave Exvius добавили певицу Ариану Гранде.

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