В Челябинской области под суд отдан экс-глава отдела судебных приставов

Увельский, Челябинская область, , 13:07 — REGNUM В Челябинской области под суд отдан бывший глава отдела судебных приставов Увельского района. Ему вменили мошенничество и превышение должностных полномочий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

По версии следствия, в 2017 году пристав получил от двух должников деньги на сумму более 340 тыс. рублей. Но распорядился ими по своему усмотрению.

К настоящему времени обвиняемый возместил причинённый вред. Тем не менее от ответственности это не освобождает. Уголовное дело рассмотрит Увельский районный суд.