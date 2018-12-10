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В Челябинской области под суд отдан экс-глава отдела судебных приставов

Общество

За хищение денег должников

Увельский, Челябинская область, 10 декабря 2018, 13:07 — REGNUM  В Челябинской области под суд отдан бывший глава отдела судебных приставов Увельского района. Ему вменили мошенничество и превышение должностных полномочий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

По версии следствия, в 2017 году пристав получил от двух должников деньги на сумму более 340 тыс. рублей. Но распорядился ими по своему усмотрению.

К настоящему времени обвиняемый возместил причинённый вред. Тем не менее от ответственности это не освобождает. Уголовное дело рассмотрит Увельский районный суд.

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