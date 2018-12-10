В Иерусалиме прошла конференция Юнеско, посвящённая проблемам биоэтики

Нижний Новгород, , 13:01 — REGNUM Актуальные проблемы биоэтики, относящиеся к репродуктивным технологиям, трансплантации, смерти и умиранию, обсудили участники конференции, организованной кафедрой ЮНЕСКО по биоэтике Университета Хайфы (Израиль). Об этом сообщила 10 октября пресс-служба Приволжского медуниверситета, представитель которого приняла участие в мероприятии.

Профессор кафедры социально-гуманитарных наук ПИМУ, руководитель гранта Российского научного фонда Наталия Шок выступила на конференции с докладом «Биоэтика в России: учебная программа для вдумчивых студентов-медиков».

В работе конференции приняли участие более 1000 спикеров со всего мира. Они обсудили дилеммы последних дней жизни, гендерное измерение биоэтики, проблемы работы этических комитетов, медицинское право, исследовательскую этику, этику здравоохранения и государственной политики в области здоровья населения, ряд других тем.

Отмечается, что главной идеей выступлений была попытка сформулировать ответ на вопрос: «Что для меня значит биоэтика?» В завершение пленарного заседания была анонсирована следующая конференция, которая состоится в португальском Порто в мае 2020 года.