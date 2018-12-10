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В Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности

Общество

«Желтый — погода потенциально опасна»

В Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Повышенное внимание

Москва, 10 декабря 2018, 12:57 — REGNUM  В Москве и Подмосковье на вторник, 11 декабря, объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололеда, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Напомним, по данным синоптиков, сегодня, 10 декабря, днем в Москве облачно, местами небольшие осадки, вечером возможны очаги туманов. Температура в столице составит 0… +2 градуса, по области 0…+3 градуса. Ветер южный 3−8 м/с.

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