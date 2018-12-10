Запрет контента для взрослых в Facebook стал мемом дня в соцсетях

Вашингтон, , 13:29 — REGNUM Facebook запретил изображения сексуального характера, «сексуально-провокационный сленг» и неочевидные высказывания — например «хочу развлечься сегодня вечером». Новые правила сообщества стали поводом не только для возмущения пользователей, но и для новых мемов, передает корреспондент ИА REGNUM.

https://twitter.com/niggat1ve/status/1071732323945730048

https://twitter.com/Maddovsky/status/1071785974538166272

https://twitter.com/lionhe_art/status/1071752664009068544

Многих пользователей повеселил пункт в новых правилах о том, что под запрет попало даже обсуждение близкого контакта между людьми намеками.

«Хочешь развлечься сегодня вечером? А ты забанишь меня и так и не узнаешь, что я хотел поиграть в шашки», — пишет Aksakal.

Немало шуток посвятили сравнению Facebook с СССР.

«Вы думали, СССР распался? Глупцы. Он захватывает планету», — пишет пользователь «Шо, опять?».

«Фейсбук — новый СССР! Скоро опять воспылают костры мировой революции», — шутит Tynu40k Todd'a Howard'a.

Отдельного внимания удостоились примеры высказываний, которые могут быть эвфемизмами, а могут и не быть, но в любом случае они теперь недопустимы в Facebook.

Напомним, 9 декабря Facebook ввел новые правила, согласно которым запрещено размещение записей сексуального характера или с сексуальным подтекстом, которые можно расценивать как домогательство. Нововведения распространяются также на Instagram и личную переписку в Massenger. На такой шаг Facebook пошел для противодействия домогательствам, секс-торговле, насилию и побуждению к сексуальным контактам.

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